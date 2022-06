Burgermeester Dijksma opent fototentoonstelling over vijftig jaar arbeidsmigratie

Volgens Yildirim gaat het bij de derde generatie anders: "Hun opleidingsniveau is hoger en ze accepteren Nederland als verblijfland. Ze voelen zich eerder Utrechter, Rotterdammer of Hagenees, dan Turk Marokkaan of Italiaan", vertelt hij. Hij hoopt dan ook dat de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland minder tegenover elkaar komen te staan en dat er in plaats van een 'wij-zij-samenleving' een 'wij-samenleving' komt.