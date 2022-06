Vier Utrechtse gemeenten stoppen met omstreden algoritme tegen fraude-opsporing

Uitkeringsinstantie WIL, die in deze vier gemeenten actief is, laat zaterdag weten: "Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft onlangs vragen van journalisten ontvangen over het gebruik van de DPS-matrix bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Na het nodige uitzoekwerk is besloten te stoppen met het gebruik van de DPS matrix. Bij het in gebruik nemen vertrouwden wij op de betrouwbaarheid van het rekenmodel erachter. Duidelijk is nu dat de matrix in de loop der tijd niet meer is bijgewerkt (gevalideerd). Dat wisten we niet. We zijn inmiddels gestopt met het gebruik van de DPS-matrix."