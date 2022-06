Mogelijk weer boerenacties: 'Vanaf 12 uur brandt het los'

De politie laat weten dat als er inderdaad acties zijn "de lijn dezelfde is als woensdag", bij de protesten in Stroe. "Het is prima om gebruik te maken van je rechten, maar trekkers op de snelweg zijn verboden", zegt een woordvoerster. Er zal dus opnieuw worden gehandhaafd. Dat gebeurde woensdag niet altijd en overal. "Woensdag waren de acties zo massaal dat het eigenlijk ondoenlijk was om te handhaven. Met elkaar was afgesproken dat ze niet de snelweg op zouden gaan, maar dat werd massaal genegeerd. We moesten ook kijken naar de verkeersveiligheid, naar die van de boeren, maar ook van andere mensen op de weg."