Alarmerende RIVM-memo over vastlopen zorg niet met ziekenhuizen gedeeld

Bilthoven - Ziekenhuizen zouden bij een uitbraak van het coronavirus in alle gevallen overbelast raken. Dat was bij het RIVM in Bilthoven al duidelijk voordat de eerste coronapatiënt in Nederland was. Maar ziekenhuizen zijn daar toen door het ministerie van Volksgezondheid niet voor gewaarschuwd, en konden zich op dat moment dus ook nog niet voorbereiden op de impact van de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.