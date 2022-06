LTO over wilde stikstofprotesten: 'Wij missen die betrouwbare overheid op dit moment heel erg'

Jeroen van Wijk, regiovoorzitter van LTO Noord bij de Utrechtse afdeling, laat het allemaal maar over zich heen komen vandaag. Want als de acties als wilde paddenstoelen uit de grond schieten is het volgens hem onmogelijk om alles in goede banen te leiden. "Ik zit natuurlijk ook in allerlei app-groepen en dergelijke. Maar we weten eigenlijk niks. We weten niet waar en we weten niet wat precies."