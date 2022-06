Huisartsen voeren actie: 'Overheid zorgt voor meer werkdruk, jonge dokters hebben daar niet zo veel zin meer in'

Een belangrijke factor voor de toegenomen druk is dat patiënten door wachtlijsten niet terecht kunnen bij de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast krijgen artsen vanuit de overheid en zorgverzekeraars temaken met extra administratieve taken. Het vak wordt er minder aantrekkelijk van, merkt de beroepsvereniging waar Rebholz voorzitter van is. "Er ligt zoveel op ons bordje. We zijn volledig verantwoordelijk voor de avond-, nacht- en weekendzorg en de gaten in dat rooster zijn moeilijk te vullen. Jonge dokters hebben daar niet zo heel veel zin meer in."