Chauffeurs in het streekvervoer zijn het zat: ' Je wordt constant opgejaagd en dat geeft heel veel druk"

Nu is dat niet zo en dat levert flinke irritaties op. "Heel veel mensen willen heel graag bij ons komen werken, alleen die kunnen dat gewoon niet. We komen heel veel mensen tekort, met name in het OV, en nu vallen er gewoon heel veel diensten uit. En dat kan veel minder als ze mensen in vaste dienst nemen. We willen natuurlijk ook meer salaris, maar vooral een beetje meer waardering voor ons werk."