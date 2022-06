Rechtbank spreekt man uit Baarn vrij van moord of doodslag op vriendin, wel 1 jaar cel voor wegmaken van lichaam

Eemnes - Een onverwachte uitspraak in de Utrechtse rechtbank heeft vanmiddag voor veel beroering gezorgd bij de aanwezigen in de zaal. Charel P. uit Baarn is door de rechtbank vrijgesproken van moord, omdat niet bewezen is dat hij zijn vriendin Sissi met opzet om het leven heeft gebracht in zijn vakantiechalet in het Gelderse Voorthuizen. Maar de rechtbank sprak de 37-jarige verdachte ook vrij van doodslag.