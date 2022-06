Met geweld geroofde RTV Utrecht-camera gevonden in kruipruimte, verdachten te zien op bewakingsbeeld

Utrecht - De camera die twee weken geleden met geweld werd gestolen van een filmploeg van RTV Utrecht, is terecht. Het apparaat is samen met het statief gevonden in een kruipruimte van een flat aan de De Gasperilaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De camera is onbeschadigd, wel ontbreekt de zogenoemde WMT-zender ter waarde van ongeveer 10.000 euro. Ook zijn de kabels er ruw vanaf getrokken.