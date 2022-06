Utrechtse VVD: 'Inwoners van de stad zijn melkkoe van nieuw college'

Koning van D66 legde vooral de nadruk op de investeringen die dit college wil gaan doen in onder andere de cultuursector en de economie. "Dat betekent dat we een historische impuls geven daarin, een gemiddelde investering van vijf miljoen per jaar", zei hij in de uitzending. "Dat is veel meer dan we bij vorige coalitieakkoorden hiervoor hebben gezien de afgelopen decennia." Volgens Koning wil deze coalitie investeren in de levendigheid in de stad, onder meer met extra poppodia.