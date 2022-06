Foto's van reizende tentoonstelling over mensenhandel vernield, burgemeester Soest woedend

De fototentoonstelling in de openbare ruimte is anderhalve week geleden in Soest opgesteld en is daar nog tot volgende week woensdag te zien. De posters met foto's van Ernst Coppejans vertellen schrijnende verhalen over slachtoffers van mensenhandel - vrouwen, mannen, meisjes en jongens die in veel gevallen nog in een beschermde opvang zitten.