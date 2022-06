OM wil twee jaar cel voor Utrechtse veelpleger die politiewagen ramde

Een maand later krijgt de politie opnieuw een melding van een verdachte situatie. Op de Noordergaard in Harmelen staat een witte bus die is gestolen bij een hoveniersbedrijf in Woerden. In de bus ligt een partij grote kazen die dezelfde nacht van 20 december zijn gestolen bij een kaashandel in Zegveld. Een wegrennende verdachte wordt gepakt en in een tuin houdt zich nog een verdachte verborgen, dat blijkt Van B. te zijn. Hij is zo boos over zijn arrestatie en de strakke handboeien dat hij van binnenuit een ruit uit de politiewagen trapt en de agenten vreselijke verwensingen naar het hoofd slingert.