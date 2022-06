Volgens winnende kinderen fietshackathon heeft het fietspad van de toekomst gekleurde lampjes

Een hackathon is eigenlijk een soort superbrainstorm, legde initiatiefnemer Martin Verspeek vanochtend uit op Radio M Utrecht. De provincie heeft de toekomst van het fietsen in de regio uitgewerkt in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. "Dat gaat over infrastructuur, gedrag en voorzieningen", legt Verspeek uit. Maar hij miste de input van de toekomstige gebruikers: kinderen. "De vraag vandaag is eigenlijk: wat wil je toevoegen aan dat hele grote plan?"