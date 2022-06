Hoe zinvol is staken? 'Alleen de dreiging helpt soms al'

Feitelijk (nog) niet. Gemiddeld ligt het aantal stakingen de laatste 20 jaar op iets meer dan 20 per jaar. Dat was vorig jaar ook zo. In coronajaar 2020 was het met 9 stakingen relatief rustig. Dus misschien ervaren we het nu als veel. Daarnaast hebben we een aantal stakingen met veel impact en veel aandacht gezien, zoals de wilde staking op Schiphol.