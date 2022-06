Zo kijken Utrechtse Statenleden naar de boerenacties: 'Dit moet stoppen, transformatie van sector is nodig'

Geen van deze partijen twijfelt eraan dat de stikstofuitstoot omlaag moet. "We hebben dit heel lang zien aankomen", zegt Van Gilse (VVD) vanuit de oppositiebanken. Van Elteren van GroenLinks: "Wat we niet willen is om het nu weer uit te stellen. Niet nog langer pappen en nathouden. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. We moeten zorgen dat er een goede visie komt op landbouw waar we de komende 10 tot 30 jaar iets aan hebben."