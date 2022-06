Morgen mogelijk weer boerenactie tegen stikstofbeleid

Morgen wordt in Den Haag gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer. Daar kwamen toen tientallen boeren op af, die met Kamerleden in gesprek gingen over het aangekondigde stikstofbeleid door het kabinet. Dat zegt, ondanks de boerenacties van de afgelopen dagen, steeds vast te houden aan de plannen. Provincies moeten het beleid met "maatwerk" uitvoeren.