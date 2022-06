PvdA-raadslid Nieuwegein verontwaardigd over algoritme om fraude op te sporen: 'Moeten we voorkomen'

Spalburg vindt het des te opvallender, omdat haar partij in januari al vragen heeft gesteld over het gebruik van dit soort systemen. "Wij hebben toen gevraagd of het klantensysteem waarmee werd gewerkt, gebruik maakte van algoritmes en of er kenmerken van inwoners werden gevraagd die bij wet verboden zijn om te registreren", legt het raadslid uit. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), dat als uitkeringsinstantie actief is in deze vier gemeenten, reageerde daar ontkennend op. "WIL werkt niet met algoritmes, kreeg ik te horen."