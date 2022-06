Laptop van muziekproducer Roulsen gestolen in Overvecht: 'Ik loof een hoge beloning uit'

Rond 16.00 uur werd bij de Albert Heijn XL in winkelcentrum Overvecht een raam van zijn auto ingeslagen. Hoewel Roulsen maar even weg was, zagen de dader of daders kans om de laptop mee te nemen. "Ik loof een hoge beloning uit voor degene die de laptop bij mij kan terugbrengen", laat Roulsen weten.