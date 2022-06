Haagse hulp voor opvang vluchtelingen in regio Utrecht komt langzaam op gang

Vanuit de Rijksoverheid krijgt elke Veiligheidsregio dagelijks dertig ambtenaren die kunnen helpen met allerlei hand- en spandiensten. "Op dit moment zijn we aan het regelen dat die ambtenaren ook echt kunnen komen helpen", zegt Jaap Donker, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. "Dat is een logistieke operatie die in gang is gezet."