OM komt met strafeis voor Ridouan T. en medeverdachten in zaak Marengo

Het requisitoir is de voorlopige climax in het monsterproces, dat in maart 2018 begon met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van T. hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.