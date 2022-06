Hoge Raad: gekraakte chats rechtmatig bewijs in proces over liquidatie in IJsselstein

De Raad deed uitspraak over de zogenoemde Ennetcom-data. Ennetcom was een Nederlandse dienst waarmee mensen versleutelde berichten naar elkaar konden sturen. De gebruikers, onder wie criminelen, voelden zich onbespied en spraken openlijk met elkaar over hun daden. De berichten stonden op een server in Canada, die in beslag is genomen. Vervolgens zijn de berichten ontsleuteld. Dat leverde justitie een schat aan informatie op.