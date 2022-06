OM eist forse celstraf voor man die veel jongere vriendin uitbuitte: 'Dwang begint niet altijd met het mes op je strot'

"Dwang begint niet altijd met een mes op je strot. Vrijwilligheid eindigt als iemand niet opgewassen is tegen een ander", stelde de officier van justitie in haar slotconclusie. Volgens het OM had de man mede door het grote leeftijdsverschil groot overwicht over zijn vriendin. Zij was erg jong en had geen fijne thuissituatie toen zij hem leerde kennen, en dat maakte haar erg kwetsbaar. Uit chats op haar telefoon zou blijken dat zij door haar vriend onder druk werd gezet om zoveel mogelijk geld te verdienen, terwijl zij zich vies en verkracht voelde na seks met een klant. Na een korte onderbreking na haar bevalling, had zij het werk weer opgepakt. Daarnaast werkte zij ook nog in een restaurant. De vrouw wil dat haar ex het geld teruggeeft dat zij met het sekswerk verdiende en haar een schadevergoeding betaalt voor het leed dat haar is aangedaan.