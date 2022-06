Boeren balen bij Galgenwaard van provincie: 'Hoe kan het dat je iets belooft en opeens is het anders?'

Utrecht - Tientallen boeren trokken uit de hele regio vanochtend op de trekker naar stadion Galgenwaard in Utrecht. Her en der werd een kruispunt kort geblokkeerd om de stoet door te laten, maar grote overlast bleef uit. Voor de boeren in Utrecht was het belangrijker dat ze gehoord worden door politici. "Ze zeggen steeds dat ze in gesprek willen, ik heb gezegd: bij met elkaar spreken hoort ook bij elkaar luisteren."