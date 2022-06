Prestigieus Utrechts bouwproject Smakkelaarspark weer vertraagd, nu door inflatie en hoge kosten

Maar inmiddels is de planning al meerdere keren verschoven. Begin dit jaar liet de gemeente weten dat het park pas in 2025 klaar zou zijn, een jaar later dan de bedoeling was. De tweede fase zou na de komende bouwvak beginnen omdat de zoektocht naar een aannemer langer duurde dan verwacht door de drukte op de markt. En is er dus weer vertraging. De planning wordt uitgesteld naar 2023, wanneer precies de schop in de grond gaat, is nog niet duidelijk.