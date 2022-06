Van de Zandschulp overtuigend langs López op Wimbledon

Van de Zandschulp (26), als 21e geplaatst in Londen, neemt het in de volgende ronde op tegen de Fin Emil Ruusuvuori of Yoshihito Nishioka uit Japan. De inmiddels 40 jaar oude López reikte drie keer tot de kwartfinales op Wimbledon. Hij is afgezakt naar plek 240 op de wereldranglijst.