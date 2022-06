Provincie en gemeente Utrecht steken miljoenen in ov voor woningbouw

De investeringen in snelle ov-verbindingen rond de stad gaan hand in hand met investeringen elders in de provincie. Vorige week zijn er afspraken gemaakt met het Rijk over investeringen in duurzame bereikbaarheid in Woerden, Nieuwegein, Soesterberg en Veenendaal en ook voor Amersfoort en andere gemeenten liggen de plannen klaar. Bovendien kiest de Metropoolregio voor gezonde verstedelijking.