Inflatiespook waart door de supermarkt: 'Rosbief of filet americain? Koop ik niet meer'

Een klant van de PLUS in De Meern telt de boodschappen in haar mandje. "Slasaus, roomboter, melk, karnemelk, vruchtendrank en ovenkroketten... Ik word steeds kiener en kies bewust voor minder luxe producten. Je wordt weer even met de neus op de feiten gedrukt. Straks komt mijn zus en dan hebben we het ook weer over. Zij is een stuk jonger dan ik en heeft een gezin. Dat gaat nog meer geld kosten."