En weer zien ouders het contract met de kinderopvang stopgezet worden: 'Personeelstekort in provincie Utrecht zeer nijpend'

De Buitenschoolse opvang (BSO) Fantaziehuis Waterwin, ook in Leidsche Rijn, moest onlangs tijdelijk de deuren sluiten van de inspectie. Ook dat had indirect te maken met het personeelstekort, zegt Van der Vorst. "De inspectie constateerde dat de administratie niet op orde was. Er was verwarring over de opvang van kinderen die op het schoolplein stonden. In het begin belden we dan de ouders, nu deden we dat via een ouderapp en die wordt niet altijd meteen gelezen. Het liefst bel je ouders persoonlijk, maar door gebrek aan personeel gaat dat niet."