Statenleden fel in debat over onderbouwing stikstofplannen: 'U manipuleert feiten'

Fractievoorzitter Chris Westerlaken van het CDA ging een stap verder in zijn kritiek: "U manipuleert feiten omdat u ontkent dat er een probleem is." Korte tijd later trok hij die uitspraak in maar bleef hij er wel bij dat de PVV niet alle cijfers presenteert. "Uit die cijfers blijkt dat de stikstofdruk in Nederland heel erg groot is."