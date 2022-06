Veel nieuwe namen in Amersfoorts college

De meeste nieuwe wethouders zijn al jarenlang actief in de Amersfoortse politiek. Toch zijn er ook nieuwe gezichten van buiten onze regio: Nadya Aboyaakoub-Akkouh komt uit Rotterdam en begon daar ook haar politieke carrière als deelraadslid. Later verhuisde ze naar Nijkerk en werd ze raadslid. Tot dit jaar was zij namens de partij PRO21 wethouder in die gemeente.