Monumenten op plek waar in 1943 twee bommenwerpers neerstortten in Montfoort: 'Voelt als een afsluiting'

De veertien slachtoffers zaten op 29 juli 1943 in een vliegtuig op weg naar Duitsland om de oorlogsindustrie bombarderen. Zo ver is het niet gekomen, want in de omgeving van Montfoort zijn de twee bommenwerpers neergehaald. "Deze bommenwerper is aangevallen door een Messerschmitt, een Duitse nachtjager", vertelt Ad Spruit van het Comité Memorials Montfoort. "Twee bemanningsleden zijn toen uit het vliegtuig gesprongen, maar een van hen sprong van een te lage afstand en overleefde het alsnog niet."