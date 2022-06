Hangen de rookmelders al? Vanaf morgen is het verplicht

Onderweg maakt de burgemeester meteen even van de gelegenheid gebruik om een vraag te stellen over zijn rookmelder. Die is aangesloten op het lichtnet én heeft een batterij. Maar moet die nou vervangen worden of niet? “Ja”, zegt Bouwman. “Heel veel mensen denken dat als ze rookmelders op lichtnet hebben dat ze batterij niet hoeven te vervangen. Maar dat is de back up batterij voor als de stroom uitvalt.”