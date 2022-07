Podcast Broos afl. 2: Ik verzin uiteindelijk wel wat

Dj Leroy Rey is moeilijk bereikbaar. Wat is er aan de hand? Gaat het wel goed met hem? Hoe is het met zijn moeder? Hoe staat hij er financieel voor? Pas na maanden proberen, krijgt Maarten een Whatsappbericht van Rey, met slecht nieuws. “Laat ik het maar niet mooier maken dan het is, want dat is het niet.”