Garagehouder Soest vrijgesproken van faciliteren drugshandel, wel taakstraf voor bezit verboden middelen

Soest - De garagehouder uit Soest die werd verdacht van het faciliteren van criminele activiteiten door verborgen ruimtes in te bouwen in auto's, is vandaag door de rechtbank vrijgesproken. De rechtbank acht weliswaar bewezen dat de garage geheime compartimenten inbouwde in de wagens, maar stelt dat er onvoldoende bewijs is dat de man hiermee opzettelijk bijdroeg aan de handel in drugs. Wel is de garagehouder schuldig bevonden aan het bezitten van verboden middelen. Hiervoor heeft hij een taakstraf van 150 uur gekregen.