300 huisartsen uit Midden-Nederland trekken naar Den Haag: 'Water staat aan de lippen'

Hij onderzoekt Rodi, die van top tot teen onder de waterpokken zit en veel huilt. "Ik maak me geen zorgen als ik hem zo zie", zegt Rebholz tegen Rodi's moeder. "Mocht hij er toch nog meer last van hebben, dan kunnen we wat sterkere medicatie geven, maar dat zou ik nu nog niet adviseren." Tien minuten – dan is het consult voorbij en is de volgende aan de beurt. De wachtkamer is vrijwel leeg, maar op de website van het Gezondheidscentrum in Nieuwegein staat duidelijk met rode letters aangegeven: 'Het is druk in de huisartsenpraktijk, kom niet zonder afspraak.'