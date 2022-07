Oekraïners in Montfoort: wanneer besluit je te vluchten?

Nu blijkt dat terug gaan naar Reya - de stad in Oekraïne waar veel van de vluchtelingen in Montfoort vandaan komen - lang niet voor iedereen veilig is, moeten de gezinnen een tijdelijk thuis van hun verblijf in Nederland maken. Sacha, gekomen met haar man en zoon, vindt dat ook wel fijn: "Het was heel vriendelijk dat er voor ons gekookt werd en mensen spullen kwamen brengen, maar nu we weer zelf via de gemeente ons eigen leefgeld hebben en zelf koken, voelt het soms net wat meer als 'thuis'".