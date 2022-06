Derde verdachte opgepakt na dood oudere man in Lunetten

Het slachtoffer, een man op leeftijd, woonde aan de Karpaten. Op woensdagavond 13 april zagen buren hem dood liggen in zijn huis. Aanvankelijk was onduidelijk hoe de man om het leven was gekomen, maar later bleek dat hij slachtoffer was van een misdrijf. Een dag nadat hij werd gevonden hield de politie de eerste twee verdachten aan.