Opvangcrisis drijft honderd asielzoekers naar Amersfoortse sporthal: 'Mensen door het land slepen is niet humaan'

Het is een detail, maar het niet voorhanden zijn van adequaat busvervoer zegt alles over hoe groot de problemen binnen de opvangcrisis zijn. En gisteren moest de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) nog op stel en sprong tweehonderd asielzoekers zien op te vangen in de Utrechtse Jaarbeurs. "Na het middaguur kregen we het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.)", aldus VRU-directeur Jaap Donkers. "We hebben eerst gekeken of andere veiligheidsregio's in konden springen, maar dat lukte niet. Na een enorme krachttoer is het gelukt om ze in de Jaarbeurs te laten overnachten."