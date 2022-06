Criminelen ronselen jaarlijks duizenden kwetsbare kinderen en jongeren: 'Aanpak schiet tekort'

In dertien steden is onderzoek gedaan. Ook in Utrecht, waar veel zorgen bestaan over het ronselen van kinderen en jongeren voor de criminaliteit. Alleen al in de onderzochte gemeenten gaat het om ruim 2.500 vermoedelijke slachtoffers in de afgelopen twee jaar. Opvallend: landelijk waren er in dezelfde periode maar 68 slachtoffers bekend.