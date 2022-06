UMC Utrecht stelt Philips aansprakelijk voor schade door beademingsapparaten

Philips geeft het ziekenhuis sinds de veiligheidswaarschuwing nauwelijks "informatie, advies en instructies" over wat er met de apparaten moet gebeuren, zo stelt de woordvoerder van UMC Utrecht. "Dat belemmert ons in ons werk. Wij hebben een zorgplicht voor een hele kwetsbare patiëntengroep." Het gaat om mensen met bijvoorbeeld de spierziekte ALS, die volledig afhankelijk zijn van de beademingsapparatuur. "Als zij gezondheidsschade oplopen en ons aansprakelijk stellen, gaan we dat verhalen op Philips." Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.