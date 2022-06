Motie veilige tramovergangen Nieuwegein aangenomen: 'De vele ongelukken gaan ons aan het hart'

De partijen wijzen erop dat sinds 2018 meer dan zestig ongelukken zijn gebeurd met trams in Nieuwegein. CDA-Statenlid Gerdien Bikker: “De vele ongelukken met (jonge) fietsers, voetgangers, scooters en auto’s op de tramovergangen, gaan ons aan het hart. Het is de hoogste tijd voor maatregelen. We vinden dat de provincie moet investeren in veilige tramovergangen. Daarom hebben we deze motie ingediend.”