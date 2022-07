Montfoortse basisschool heeft klas vol Oekraïense kinderen

Voor de basisschoolleerlingen was dat anders. "We wisten al heel snel dat we iets voor deze kinderen moesten regelen", zegt directeur Wilbert Hoepel van Basisschool met de Bijbel Het Kompas, "dus toen de vraag kwam of we plek hadden, was het antwoord natuurlijk "we maken plek". In eerste instantie zaten de Oekraïense kinderen gewoon in de reguliere klassen. Maar op een gegeven moment hadden we klassen waar een dérde van de kinderen uit Oekraïne kwam en nog geen woord Nederlands sprak. Dat moest anders."