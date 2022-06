Utrecht en Amersfoort herdenken koloniaal verleden en slavernij

Het Keti Kotipad in Amersfoort, ook wel de 'route van verzoening' genoemd, leidt langs markante punten die herinneren aan het koloniale verleden van de stad. Zo werd in Amersfoort in de 17de eeuw de allereerste katoendrukkerij van Europa opgericht door twee Amsterdamse VOC-kooplieden. De grondstoffen werden in eerste instantie uit Oost-Indië gehaald. Toen Europeanen zelf katoen gingen drukken werd de lucratieve productie van katoen en de natuurlijke kleurstof indigo naar plantages in Amerika verlegd.