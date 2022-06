Joyrider vluchtte met handboeien om in politiewagen na veroorzaken van ernstig ongeluk in Veenendaal

De verdachte was zelf niet in de rechtbank aanwezig vandaag. Volgens zijn advocaat heeft hij tijdens een verblijf in Marokko corona opgelopen en kon hij niet naar huis komen. De ongetwijfeld lastige vragen die de rechters hem hadden kunnen stellen, bleven hem daardoor bespaard. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om zijn cliënt grotendeels vrij te spreken. De politieman die hem achtervolgde reed in een gewone wagen. Volgens zijn advocaat is B. licht verstandelijk beperkt en was hij bang dat het om criminelen ging die hem iets wilden aandoen. "Ik wil vluchten", was het enige waar zijn cliënt aan had gedacht. Van doelbewuste verkeersovertredingen was geen sprake geweest. Hij vroeg de rechtbank om het vonnis te beperken tot een taakstraf of een geheel voorwaardelijke celstraf. De proeftijd voor zijn eerdere veroordeling zou de rechtbank dan kunnen verlengen.