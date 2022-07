Montfoortse buddygezinnen helpen Oekraïense gezinnen hun weg vinden

"Die eerste keer was wel spannend. We spreken echt geen enkel woord in dezelfde taal, dus ik herinner me dat het in de auto wel stil was. Maar met Google translate kom je een heel eind en toen we dat in de gaten kregen, en inmiddels zelfs een vertaalapparaatje hebben gekocht, was het eigenlijk heel makkelijk. Zelfs de jongste dochter roept vaak "translate!" als ze iets wil vertellen en het vertaalcomputertje zoekt."