Kevin heeft MS en doet aan CrossFit: 'Ik wil laten zien wat ik nog kan'

Het geeft hem de kracht om er uit te halen wat er in zit. "Ik wil laten zien wat ik nog kan en dat de diagnose MS niet het einde hoeft te betekenen." Sterker nog: Kevin wil op 29 juli meedoen aan de finale van de CrossFit Games in Amerika. Hij wil meedoen in een speciale divisie voor mensen met een neurologische aandoening. "In februari deed ik in die speciale divisie mee aan het CrossFit Open. Toen kwam ik van de 180 deelnemers in de top 20 en tijdens de halve finale ben ik in de top 5 geëindigd."