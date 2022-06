Utrecht wil meer open zwemwater

Ook wethouder Schilderman zei iets opmerkelijks. Zij zei dat er plekken in de stad zijn waar het verboden is om te zwemmen. "Dat is eigenlijk alleen op het moment dat het verboden is omdat het druk is vanwege het varen", zei ze. "Dat is bijvoorbeeld binnen de singels waar het gevaarlijk is." Ook wees ze op het Amsterdamrijnkanaal. "De andere plekken is het niet verboden om te zwemmen." Daarbij gaat de wethouder voorbij aan de Nedereindse Plas, daar wordt niet gevaren, en lijkt het volgens deze wethouder dat zwemmen is toegestaan. Na de vergadering kwam de wethouder terug op deze uitspraak. In een bericht aan RTV Utrecht liet ze weten: "De vervuiling in de Nedereindse Plas is wel een reden dat het daar ook niet mag." In de plas liggen grote hoeveelheden gevaarlijk afval.