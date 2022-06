Ook voor (bijna) bioboer Simon uit Driebergen is de toekomst onzeker

Driebergen - Simon van de Vendel uit Driebergen zit in de overgangsfase van regulier naar biologisch melkveebedrijf. Vanaf half oktober is hij na ruim 2 jaar eindelijk gecertificeerd en geven zijn 50 koeien officieel biologische melk. Ook is hij betrokken bij verschillende projecten vanuit de provincie om zijn bedrijf meer natuurinclusief te laten werken. Maar ondanks dat is ook zijn bedrijf niet zeker van de toekomst. “Het is allemaal heel onzeker en we moeten afwachten wat de provincie straks gaat doen.”