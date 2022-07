Mogelijke loting voor zendmachtiging Amersfoort en Leusden

Eemland1 was het niet eens met het advies van de twee gemeenten. Deze partij ging uit van een kleiner subsidiebedrag dan Nieuwsplein33 en kwam met een bescheidener plan. Eemland1 dacht een jaarlijks budget van 90.000 euro tot haar beschikking te hebben. Uit de stukken van de gemeenten blijkt dat te kloppen, maar in november van 2020 is daar via een raadsvoorstel (mogelijke) ambitie aan toegevoegd. Zo is te lezen: 'Momenteel is het subsidiebedrag dat de gemeente Amersfoort van het Rijk ontvangt ca. €90.000,- per jaar. De gemeenteraad kan op basis van de aanvragen de ambities bijstellen of extra middelen beschikbaar te stellen.’