Utrechtse scholen overtreden de wet met ouderbijdrage

De wethouder zegt dat in antwoord op vragen van GroenLinks raadslid Maartje Vermeulen. Zij zegt dat ze signalen heeft ontvangen dat één specifieke school ouders onder druk heeft gezet. “Wij kregen recent toch weer een brief doorgestuurd van ouders die dwingend worden verzocht de ouderbijdrage voor een bepaalde datum te voldoen”, zegt het raadslid. “Dit gaat dus in tegen de wet. Het betreft ook nog eens een bedrag van 450 euro.” Volgens GroenLinks gaat het in dit geval om de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO).